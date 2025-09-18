Россиянам назвали плюсы и минусы употребления вина на работе

По её словам, повысить продуктивность в общении и командной работе также может небольшая порция пива.

При этом эксперт отметила, что есть и отрицательные моменты. Так, чрезмерное употребление пива или в вина во время работы может стать причиной снижения концентрации и производительности.

«Таким образом, ключевым фактором остается умеренность», - заключила Дивинская.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что красное и белое вино обладают полезными свойствами, если употреблять не больше одного бокала в день.

