Вассерман рассказал, чем завершится спецоперация на Украине

По его словам, спецоперация ВС РФ на Украине - «дело затяжное», однако то, чем она закончится, «вполне очевидно».

«Спецоперация закончится ликвидацией «террористической организации Украина» с последующей политической ответственностью тех, кто бросал ресурсы народов на поддержку террористов», - указал парламентарий.

Ранее Вассерман заявил, что никто не знает, «как скоро Одесса станет частью России», сообщает RT.