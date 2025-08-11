Вассерман рассказал, чем завершится спецоперация на Украине

Запасов НАТО, вместе с которым Украина воюет против РФ, может хватить ещё на несколько лет. Об этом сайту aif.ru заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его словам, спецоперация ВС РФ на Украине - «дело затяжное», однако то, чем она закончится, «вполне очевидно».

«Спецоперация закончится ликвидацией «террористической организации Украина» с последующей политической ответственностью тех, кто бросал ресурсы народов на поддержку террористов», - указал парламентарий.

Ранее Вассерман заявил, что никто не знает, «как скоро Одесса станет частью России», сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
