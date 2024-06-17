Вассерман объяснил проблемы авторов «Большой российской энциклопедии» бюрократией

Авторы «Большой российской энциклопедии», по всей видимости, стали заложниками бюрократии: вряд ли кто-то посмел бы намеренно загубить начинание президента России, заявил НСН депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.

Ранее издание «Подъем» сообщило, что продление хостинга «Большой российской энциклопедии» успели продлить в последний момент, однако сотрудники портала пожаловались, что им «есть нечего». Авторам перестали платить из-за того, что правительство с 2024 года не предусмотрело для него бюджетное финансирование, говорится в материале. Авторы портала, созданного в 2002 году по указу Владимира Путина, готовят обращение к нему самому. Вассерман предположил, что причина такого положения дел кроется в бюрократических проволочках.