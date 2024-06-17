Вассерман объяснил проблемы авторов «Большой российской энциклопедии» бюрократией
Депутат-эрудит заявил НСН, что готов помочь авторам энциклопедии, если они к нему обратятся.
Авторы «Большой российской энциклопедии», по всей видимости, стали заложниками бюрократии: вряд ли кто-то посмел бы намеренно загубить начинание президента России, заявил НСН депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.
Ранее издание «Подъем» сообщило, что продление хостинга «Большой российской энциклопедии» успели продлить в последний момент, однако сотрудники портала пожаловались, что им «есть нечего». Авторам перестали платить из-за того, что правительство с 2024 года не предусмотрело для него бюджетное финансирование, говорится в материале. Авторы портала, созданного в 2002 году по указу Владимира Путина, готовят обращение к нему самому. Вассерман предположил, что причина такого положения дел кроется в бюрократических проволочках.
«Подозреваю, что тут никакого умысла не было, а была одна из тех нелепостей, которые очень часто случаются в бюрократическом механизме. Довольно часто бывает так, что какой-нибудь заказ или контракт просто забывают продлить вовремя и спохватываются, когда поезд уже ушел, контракт завершился, и его приходится не продлевать, а фактически заключать заново. Это куда вероятнее, чем какой-нибудь злой умысел. У нас довольно редко кто-нибудь хочет напрямую нарушить требование президента, а нераспорядительность и забывчивость, к сожалению, случаются весьма часто», — сказал Вассерман.
Собеседник НСН также обозначил условие, при котором будет готов помочь авторам «Большой российской энциклопедии».
«Если кто-то направит через сайт Госдумы запрос на мое имя, я, естественно, постараюсь этому запросу “приделать ноги”, на его основе обратиться к соответствующим инстанциям», — подытожил он.
Ранее Вассерман скептически отнесся к инициативе скопировать «Википедию» для создания ее российского аналога.
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