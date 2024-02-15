«Свалка фактов»: Вассерман об идее Мединского скопировать «Википедию»

Российский аналог «Википедии» должен ориентироваться на энциклопедии, а не оригинал, в котором факты превалируют над закономерностями, сказал в эфире НСН Анатолий Вассерман.

Депутат Госдумы и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман в интервью НСН скептически отнесся к инициативе скопировать «Википедию» для создания ее российского аналога, портала «Знание. Вики».

Помощник президента РФ Владимир Мединский ранее предложил «скопипастить» всю «Википедию», поскольку создавать новый контент с нуля сложно. По его мнению, 99% статей на этом ресурсе «не вредны, абсолютно нейтральны и даже интересны».

Мединский предложил скопировать «Википедию»
«Хотя в "Википедии" действительно накоплено немало достоверных фактов, принципы построения и взаимосвязи статей надо менять радикально. Надо ориентироваться не на свалку фактов, а на полноценные энциклопедии, где закономерностям уделяется больше внимания, чем фактам. Повторю ключевой довод Игоря Ашманова, я с ним полностью согласен. Сам принцип построения "Википедии" в значительной степени отрицает фундаментальные принципы науки. Он подменяет надежность источников их авторитетностью и разрывает взаимосвязь разных понятий», - сказал Вассерман.

С середины января 2024 года заработал сайт «Рувики», который позиционируется как российский аналог «Википедии». Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «Рувики» будет сложно конкурировать с предшественницей.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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