«Конкурировать сложно»: Клименко рассказал, что поможет российскому аналогу «Википедии»

Ранее СМИ сообщали о том, что в России завершено бета-тестирование сайта энциклопедии «Рувики», которая позиционируется как российский аналог «Википедии». Его полная версия заработает с 15 января. Создавать материалы в энциклопедии сможет любой желающий, однако гарантами публикаций выступают профессионалы. Также в русском аналоге будет доступна персонализация контента, тематические подборки и аудиопересказ полной и краткой версии статьи.

«Плюс таких историй общеизвестен. Мы это наблюдаем на примере запрещенных соцсетей: видим, как уменьшается их аудитория и увеличивается аудитория «ВКонтакте». Но очевидно, что люди ищут там, где данных больше. Конкурировать с признанным обычным вариантом «Википедии» нашим коллегам будет очень сложно. Несмотря на достоверность и потраченные бюджеты. Нужно будет договариваться с «Яндекс» о том, чтобы в выдаче первыми ответами показывались результаты аналога. Возможно, это будет решено автоматически. Готовится или уже существует постановление о том, что заблокированные ресурсы должны быть изъяты из выдачи», - сказал Клименко.

На данный момент сайт «Рувики» насчитывает 1 940 706 статей на русском языке. Однако для того, чтобы выдерживать конкуренцию с глобальной «Википедией» отечественному аналогу необходимо увеличивать объем информации, полагает основатель LiveInternet.

«Если удастся вовлечь простых граждан в ведение «Рувики», и это станет социальным трендом, как произошло с глобальной «Википедией», есть шанс, что она поднимется. Все наши претензии к большой «Википедии» больше касаются гуманитарных историй, чем математических. Поэтому в первую очередь нужно выйти в режим user generation content и создать для людей-авторов некое социальное достоинство. По гуманитарным историям можно брать массой и какими-то стимулами. Если умножить два миллиона статей на стоимость одного текста, цифры будут заоблачные. Поэтому нужно каким-то образом привлекать людей к бесплатному, но добровольному труду», - резюмировал Клименко.

Ранее с предложением убрать ссылки на «Википедию» из результатов поиска выступил депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, интернет-энциклопедия превратилась в оружие информационной войны против России.

