Вассерман объяснил, почему оппозиционеров нельзя лишать гражданства РФ

Понятие «ненависть к стране» нельзя формализовать, чтобы на этом основании лишить человека гражданства, заявил в беседе с «Радио 1» депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства. По его мнению, лишать российского паспорта нужно тех, кто «ненавидит страну», например, оппозиционеров.

«Большая часть тех, кто, на мой взгляд, действительно ненавидит страну, говорят, что они как раз очень любят страну», - объяснил Вассерман.

Лишение гражданства не коснется тех, кто получил его по рождению

При этом он отметил, что иностранные инвесторы, например, как раз не должны получать гражданство РФ.

По его словам, иностранные инвестиции в долгосрочной перспективе вредны для страны.

До этого Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве. Документ включает более 20 дополнительных категорий лиц, которые могут паспорт РФ по упрощенной процедуре.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГосдумаГражданство РФАнатолий Вассерман
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