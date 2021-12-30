Вассерман объяснил, почему оппозиционеров нельзя лишать гражданства РФ

Понятие «ненависть к стране» нельзя формализовать, чтобы на этом основании лишить человека гражданства, заявил в беседе с «Радио 1» депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства. По его мнению, лишать российского паспорта нужно тех, кто «ненавидит страну», например, оппозиционеров.

«Большая часть тех, кто, на мой взгляд, действительно ненавидит страну, говорят, что они как раз очень любят страну», - объяснил Вассерман.