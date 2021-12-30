Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционеров
В России могут расширить основания для лишения российского гражданства.
Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По словам парламентария, следует лишать гражданства и тех людей, которые «получили его по праву рождения».
«Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?», — написал депутат.
Напомним, 29 декабря президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект с новыми правилами, касающимися российского гражданства. Лишение гражданства за преступление может грозить только тем, кто получил Российский паспорт не по рождению, говорится в полном тексте законопроекта.
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