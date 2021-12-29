Лишение гражданства не коснется тех, кто получил его по рождению

29 декабря президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект с новыми правилами, касающимися российского гражданства. Согласно документу, одно из нововведений – введения института прекращения российского гражданства у людей, которые совершили определенные преступления. В законопроекте уточняется, что такая мера наказания грозит за терроризм, накропреступления и преступления против государства.

Лишение гражданства за преступление может грозить только тем, кто получил Российский паспорт не по рождению, говорится в полном тексте законопроекта.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что нововведения в закон «О гражданстве» может помочь воссоединить исторические земли России.

