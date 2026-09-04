Сахалинская область готовится к запуску первого в России пассажирского поезда на водородном топливе, его планируют использовать на одном из маршрутов Южно-Сахалинской агломерации, сообщили в пресс-службе правительства региона. По данным властей, поезд создадут до конца 2026 года на Демиховском машиностроительном заводе «Трансмашхолдинга». В компании отметили, что проект станет уникальным с точки зрения технологий и инженерных решений. Пикин отметил, что реализация подобных проектов всегда упирается в себестоимость.

«С точки зрения Сахалина эта история понятна, потому что там разработана специальная программа по развитию водородной энергетики, поэтому они занимаются развитием в том числе водородного транспорта. Насколько это распространится по регионам, сложно сказать. Вопрос всегда в стоимости подобных решений. Сейчас, наверное, эта тема не столь актуальна. Важнее надёжность работы инфраструктуры и её себестоимость. Нужен доступ к самому водороду; надо посмотреть, сколько стоит оборудование для производства этого водорода. У нас локомотивы работают не на бензине, так что связывать эту историю с ажиотажем вокруг топлива не стоит. Это просто проект решений, которые имеют долгосрочную основу. Проблемы с топливом — это всё‑таки краткосрочная история. Есть разные решения, связанные с водородными двигателями, — и для морских или речных судов. Где‑то видел, что даже для самолётов пытались что‑то сделать. Автомобили тоже могут быть на водороде, но они пользуются меньшим спросом, чем "электрички"», — сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что покупка электромобиля в России является прерогативой очень обеспеченных людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

