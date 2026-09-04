Глава СВР назвал реальным риск масштабного конфликта в Евразии
Риск возникновения масштабного конфликта на всём пространстве Евразии вполне реален. Как пишет RT, такое заявление сделал глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«По нашим данным, европейские лидеры верят в контролируемую эскалацию, в стратегию балансирования на грани, разработанную западными разведками еще в предыдущем веке», - сказал он на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
Нарышкин также добавил, что сложившаяся ситуация «вызывает самые-самые серьёзные опасения».
Ранее в пресс-бюро СВР заявили, что Европа ориентировала Украину на увеличение интенсивности атак по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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