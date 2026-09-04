Глава СВР назвал реальным риск масштабного конфликта в Евразии

«По нашим данным, европейские лидеры верят в контролируемую эскалацию, в стратегию балансирования на грани, разработанную западными разведками еще в предыдущем веке», - сказал он на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Нарышкин также добавил, что сложившаяся ситуация «вызывает самые-самые серьёзные опасения».

Ранее в пресс-бюро СВР заявили, что Европа ориентировала Украину на увеличение интенсивности атак по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».