Россиян похвалили за интерес к кроссвордам и судоку при отсутствии интернета
Алексей Кременсков раскрыл НСН, что сканворды и раскраски часто берут в поезд, а Анатолий Вассерман объяснил, почему это полезнее, чем смотреть в экран телефона.
Рост спроса на кроссворды, судоку и раскраски связан с отпускным сезоном и традицией путешествия в поездах. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Россияне массово скупают кроссворды и судоку из-за проблем с интернетом, пишет Mash. В стране заметно вырос интерес к печатным головоломкам. Так, запросы на кроссворды и судоку на маркетплейсах увеличились с 1,5 до 1,9 млн в месяц — почти на 30%. Популярностью также пользуются раскраски, настольные игры и наборы для каллиграфии. Кременсков связал этот всплеск с другим фактором.
«Я подозреваю, что это связано с давней российской традицией путешествия в поездах, куда берут с собой сканворды для себя и раскраски развлечь детей», - отметил он.
В свою очередь депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман рассказал НСН, что решать кроссворды определенно полезнее, чем читать какие-то факты в интернете.
«Сам я к судоку не привык. Кроссвордов в свое время разгадывал очень много, но, кстати, предпочитал формат «кроссворд с фрагментами», который используется в журнале «Наука и жизнь», когда вопросы оформлены в виде ребусов или рисунков. Но в любом случае, любые головоломки полезнее, чем просто источники знания, не требующие обдумываний. Так что, наверное, действительно решать те же судоку может быть полезнее, чем просто что-то читать в интернете. Насколько я знаю, те же кроссворды бытуют и в электронном формате. Принцип не в том, смотрите вы на бумагу или на экран, а в том, что тренирует вашу способность к размышлению», - рассказал он.
При этом Вассерман признался, что несмотря на любовь к бумажному формату, ему все равно приходиться чаще читать с экрана.
«Я, конечно, с детства привык к книгам, но сейчас вышло так, что я купил значительно больше, чем могло уместиться на книжных полках моей квартиры. Поэтому пришлось эти книги покупать заново уже в цифровом виде. Так что тут уж хочешь, не хочешь, а приходится читать с экрана», - уточнил депутат.
Ранее преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг заявила НСН, что мемы не должны заменять чтение в школе, но могут быть использованы педагогом как «крючок» для привлечения внимания.
