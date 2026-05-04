В свою очередь депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман рассказал НСН, что решать кроссворды определенно полезнее, чем читать какие-то факты в интернете.

«Сам я к судоку не привык. Кроссвордов в свое время разгадывал очень много, но, кстати, предпочитал формат «кроссворд с фрагментами», который используется в журнале «Наука и жизнь», когда вопросы оформлены в виде ребусов или рисунков. Но в любом случае, любые головоломки полезнее, чем просто источники знания, не требующие обдумываний. Так что, наверное, действительно решать те же судоку может быть полезнее, чем просто что-то читать в интернете. Насколько я знаю, те же кроссворды бытуют и в электронном формате. Принцип не в том, смотрите вы на бумагу или на экран, а в том, что тренирует вашу способность к размышлению», - рассказал он.

При этом Вассерман признался, что несмотря на любовь к бумажному формату, ему все равно приходиться чаще читать с экрана.

«Я, конечно, с детства привык к книгам, но сейчас вышло так, что я купил значительно больше, чем могло уместиться на книжных полках моей квартиры. Поэтому пришлось эти книги покупать заново уже в цифровом виде. Так что тут уж хочешь, не хочешь, а приходится читать с экрана», - уточнил депутат.

Ранее преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг заявила НСН, что мемы не должны заменять чтение в школе, но могут быть использованы педагогом как «крючок» для привлечения внимания.



