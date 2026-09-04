Группа Pet Shop Boys анонсировала новый альбом

Музыканты рассказали, что в релиз войдут восемь треков. Над ними они работали с Эндрю Ходжесом - биографом Тьюринга. В итоге получилось сочетание песен, разговорного жанра, электронной и оркестровой музыки, которые посвящены разным этапам жизни математика - от школьных лет до его предсказаний об искусственном интеллекте.

«Нашей целью при создании этой работы было создание музыкального памятника человеку, который так много сделал для своей страны и мира... и был пионером в области вычислительной техники», - отметили Нил Теннант и Крис Лоу.

Релиз альбома «A Man From The Future» запланирован на 9 октября на лейбле Parlophone Records.

Ранее звезда проектов «Веном» и «Гангстерленд» актёр Том Харди записал с группой Czarface рэп‑альбом с «Czarface Meets Frankie Pulitzer», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

