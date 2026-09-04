Не все пойдут: Почему табачная отрасль обогнала нефтегазовую по зарплатам
Татьяна Минаева заявила НСН, что маркетологов из табачной отрасли потом не берут в компании из других сфер.
В табачной индустрии в среднем зарплаты выше, так как некоторые просто не рассматривают эту сферу для работы, это касается специалистов всех уровней, заявила в беседе с НСН карьерный консультант Татьяна Минаева.
В июне 2026 года в России среднюю заработную плату более 200 тысяч рублей получали лишь сотрудники пяти сфер, следует из данных Росстата. Такая зарплата была у специалистов в производстве табачных изделий (255,1 тыс. рублей), в сфере добычи нефти и природного газа (221,7 тыс. рублей), деятельности воздушного и космического транспорта (218,3 тыс. рублей), финансовом и страховом направлении (209,6 тыс. рублей) и в деятельности экстерриториальных организаций и органов (202 тыс. рублей). Минаева рассказала, как табачная отрасль обогнала нефтяную.
«В табачной индустрии в среднем зарплаты выше. Во-первых, не все готовы идти работать в эту индустрию. Некоторым кажется, что это не так экологично, не очень правильно, что это не та индустрия, где бы хотелось приложить свои усилия. В индустрии, которая связана с вредом здоровью, часто добавляют процент к зарплате, чтобы привлечь и удержать кандидатов. Когда я помогаю людям с поиском работы, я спрашиваю, в каких индустриях они не готовы работать, на первом месте табачная индустрия, алкоголь и все, что связано с азартными играми», - объяснила она.
По ее словам, маркетологов из табачной отрасли потом не берут в более традиционные форматы работы.
«Некоторые функции в этой индустрии, например, маркетинг, имеют свои ограничения. Если люди приходят сюда работать, то классические сферы, включая продукты питания, могут их дальше не рассматривать. При этом в этой сфере более сложный маркетинг, не так много зон, где можно применить маркетинговые инструменты. Но дефицита кадров в этой отрасли нет, компании научились привлекать сотрудников. С одной стороны, зарплата выше рынка, с другой стороны, они объясняют, что новых людей в привычку они не вовлекают, что все максимально безопасно. Компании максимально стараются продать и свои ценности, создают социальные проекты и многое другое», - добавила собеседница НСН.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков раскрыл НСН, что до 70% россиян готовы были бы подрабатывать, не только по своей профессии.
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