«В табачной индустрии в среднем зарплаты выше. Во-первых, не все готовы идти работать в эту индустрию. Некоторым кажется, что это не так экологично, не очень правильно, что это не та индустрия, где бы хотелось приложить свои усилия. В индустрии, которая связана с вредом здоровью, часто добавляют процент к зарплате, чтобы привлечь и удержать кандидатов. Когда я помогаю людям с поиском работы, я спрашиваю, в каких индустриях они не готовы работать, на первом месте табачная индустрия, алкоголь и все, что связано с азартными играми», - объяснила она.

По ее словам, маркетологов из табачной отрасли потом не берут в более традиционные форматы работы.

«Некоторые функции в этой индустрии, например, маркетинг, имеют свои ограничения. Если люди приходят сюда работать, то классические сферы, включая продукты питания, могут их дальше не рассматривать. При этом в этой сфере более сложный маркетинг, не так много зон, где можно применить маркетинговые инструменты. Но дефицита кадров в этой отрасли нет, компании научились привлекать сотрудников. С одной стороны, зарплата выше рынка, с другой стороны, они объясняют, что новых людей в привычку они не вовлекают, что все максимально безопасно. Компании максимально стараются продать и свои ценности, создают социальные проекты и многое другое», - добавила собеседница НСН.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков раскрыл НСН, что до 70% россиян готовы были бы подрабатывать, не только по своей профессии.

