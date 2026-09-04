В МИД ФРГ заявили о сохранении дипломатических контактов с Россией

Он отметил, что у Германии «по-прежнему есть посольство в Москве», а в ФРГ, в свою очередь, «работает посольство Российской Федерации».

«Сохраняются и обычные дипломатические контакты, необходимые для поддержания этой работы», - указал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не станет инициировать понижение дипломатических отношений с Берлином, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».