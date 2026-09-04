В МИД ФРГ заявили о сохранении дипломатических контактов с Россией

Германия и Россия, несмотря на усиление напряжённости в отношениях, сохраняют дипломатические контакты. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Гизе.

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Он отметил, что у Германии «по-прежнему есть посольство в Москве», а в ФРГ, в свою очередь, «работает посольство Российской Федерации».

«Сохраняются и обычные дипломатические контакты, необходимые для поддержания этой работы», - указал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не станет инициировать понижение дипломатических отношений с Берлином, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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