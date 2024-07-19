Вассерман назвал трех главных предателей России
Депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман составил список из трех главных предателей России. Своим мнением он поделился с изданием «Московский комсомолец».
На первое место парламентарий поставил генерального секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева. По мнению Вассермана, негативные последствия деятельности советского генсека отражаются на российской действительности и сегодня. В частности, депутат обвинил Хрущева в терроре 1937 года и провале фронта в 1942 году.
Вторым предателем России Вассерман считает первого президента СССР Михаила Горбачева. Эрудит напомнил о неудачных экономических реформах советского правителя. Парламентарий подчеркнул, что катастрофа экономики страны стала следствием того, что Горбачев действовал наугад.
Третье место в рейтинге предателей, по мнению Вассермана, занимает князь Андрей Курбский, покинувший возглавляемое царем Иваном Грозным Московское царство в ходе Ливонской войны и поселившийся в Великом княжестве Литовском. Кроме того, Курбский знаменит своей перепиской с Иваном Грозным.
Ранее Вассерман заявил, что в России необходимо легализовать вооруженную гражданскую оборону не только для депутатов, но и для всех желающих, но с условием обязательного обучения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru