Вассерман назвал трех главных предателей России

На первое место парламентарий поставил генерального секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева. По мнению Вассермана, негативные последствия деятельности советского генсека отражаются на российской действительности и сегодня. В частности, депутат обвинил Хрущева в терроре 1937 года и провале фронта в 1942 году.

Вторым предателем России Вассерман считает первого президента СССР Михаила Горбачева. Эрудит напомнил о неудачных экономических реформах советского правителя. Парламентарий подчеркнул, что катастрофа экономики страны стала следствием того, что Горбачев действовал наугад.

Третье место в рейтинге предателей, по мнению Вассермана, занимает князь Андрей Курбский, покинувший возглавляемое царем Иваном Грозным Московское царство в ходе Ливонской войны и поселившийся в Великом княжестве Литовском. Кроме того, Курбский знаменит своей перепиской с Иваном Грозным.

Ранее Вассерман заявил, что в России необходимо легализовать вооруженную гражданскую оборону не только для депутатов, но и для всех желающих, но с условием обязательного обучения.

