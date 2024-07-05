Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Олесю Герасименко

Минюст пополнил реестр иноагентов, включив в него журналистку «Русской службы Би-би-си» Олесю Герасименко, следует из обновленного списка на сайте ведомства.

В сообщении указано, что Герасименко распространяла недостоверные сведения, направленные на создание негативного образа ВС РФ, а также высказывалась против СВО на Украине. Отмечается, что она проживает за пределами России.

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В список иноагентов также были включены юрист из «Института права и публичной политики» Григорий Вайпан, петербургские муниципальные депутаты Сергей Трошин и Федор Уткин, журналист Сергей Ежов.

В то же время из реестра были исключены рязанский «Мемориал» и союз общественных объединений «Российский исследовательский центр по правам человека» в связи с их ликвидацией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ

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