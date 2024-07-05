Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Олесю Герасименко

В список иноагентов также были включены юрист из «Института права и публичной политики» Григорий Вайпан, петербургские муниципальные депутаты Сергей Трошин и Федор Уткин, журналист Сергей Ежов.

В то же время из реестра были исключены рязанский «Мемориал» и союз общественных объединений «Российский исследовательский центр по правам человека» в связи с их ликвидацией, передает «Радиоточка НСН».

