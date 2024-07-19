«Не только депутатам»: Вассерман призвал легализовать ношение оружия для самообороны

«Конечно, все люди подвержены тем или иным опасностям. Если исходить из логики Хамзаева, стоило бы каждому человеку дать право на ношение оружия. Мировой опыт давно доказал, что для самообороны подходят только боевые пистолеты. Все остальное создает в лучшем случае иллюзию безопасности. Я сторонник легализации вооруженной гражданской самообороны, о чем неоднократно публично говорил. Но каждый раз я напоминаю, что для этой самообороны мало разрешить ношение оружия. Самооборона – это еще и умение пользоваться оружием, что требует изрядных навыков, а также умение быстро понимать, когда необходима эта самая самооборона», - отметил он.

При этом, по словам депутата, при легализации вооруженной обороны желающий носить оружие должен пройти обязательное и серьезное обучение.

«С учетом всех этих факторов и проблем для самообороны нужно очень серьезное обучение. Надеюсь, что сотрудникам ЦБ новых регионов вместе с оружием предоставят возможность такого обучения. Для всех остальных граждан, включая депутатов, нужно решать задачу вооруженной самообороны так же комплексно. То есть не только дать право на приобретение оружия, а заодно решить проблему обучения. Обязать каждого, кто получает право на ношение оружия, пройти это обучение», - заключил собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что подвергся нападению со стороны неизвестных, в результате чего ему разбили голову.

Парламентарий сообщил, что стал свидетелем конфликта между мигрантами и местными жителями и попытался вмешаться. Инцидент, по его словам, произошел в Кировском районе Самары. Нападавших было трое. На опубликованном видео видно, как депутат выходит из автомобиля и подходит к группе молодых людей, призывая их прекратить конфликт, передает «Радиоточка НСН».

