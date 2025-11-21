Математический диктант, хоть и проводится в виде теста, требует глубоких познаний в предмете и способен пробудить у соотечественников интерес к точным наукам. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Всероссийский математический диктант, приуроченный ко Дню математика, пройдет 30 ноября в топовых вузах и на других площадках в 17 городах — от Москвы до Владивостока. Вассерман выразил уверенность, что математический диктант пробудит интерес соотечественников к точным наукам.

«Всероссийских диктантов сейчас очень много: географических, этнографических и так далее. Каждый из них продвигает какую-то свою область интересов. Большая их часть — это не диктанты, а нечто вроде “эрудит-лото”: вопрос с готовыми вариантами ответа, но чтобы выбрать из этих вариантов, как правило, надо действительно достаточно хорошо разбираться в предмете. Таков и математический диктант. Надеюсь, что он может пробудить интерес россиян к точным наукам», — сказал Вассерман.