Вассерман: Математический диктант заинтересует россиян точными науками
Математический диктант может заинтересовать точными науками, тем более, что эти познания пригодятся даже гуманитариям, сказал НСН Анатолий Вассерман.
Математический диктант, хоть и проводится в виде теста, требует глубоких познаний в предмете и способен пробудить у соотечественников интерес к точным наукам. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.
Всероссийский математический диктант, приуроченный ко Дню математика, пройдет 30 ноября в топовых вузах и на других площадках в 17 городах — от Москвы до Владивостока. Вассерман выразил уверенность, что математический диктант пробудит интерес соотечественников к точным наукам.
«Всероссийских диктантов сейчас очень много: географических, этнографических и так далее. Каждый из них продвигает какую-то свою область интересов. Большая их часть — это не диктанты, а нечто вроде “эрудит-лото”: вопрос с готовыми вариантами ответа, но чтобы выбрать из этих вариантов, как правило, надо действительно достаточно хорошо разбираться в предмете. Таков и математический диктант. Надеюсь, что он может пробудить интерес россиян к точным наукам», — сказал Вассерман.
Собеседник НСН признался, что сам в реальной жизни пользуется математическими методами.
«Когда был программистом, пользовался математическими методами постоянно. Сейчас, будучи публицистом, пользуюсь реже, хотя некоторые математические навыки позволяют мне лучше разбираться во многих практических задачах. Также математические знания позволяют мне комментировать некоторые правительственные инициативы, понять, будет ли инициатива работать при массовом применении», — подытожил он.
Ранее сборная России завоевала шесть медалей на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO) в Саншайн-Косте в Австралии.
