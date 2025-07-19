Сборная России завоевала шесть медалей на Международной олимпиаде по математике в Австралии

Сборная России завоевала шесть медалей на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO) в Саншайн-Косте в Австралии. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Речь идет о пяти золотых и одной серебряной медали. Известно, что золото получил Иван Часовских из Химок, набравший 42 балла. Он стал обладателем абсолютного первого места.

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Золотых медалей также были удостоены Дмитрий Гришко из Москвы (36 баллов), Илья Замоторин из Санкт-Петербурга, Василий Патрушев из Владивостока и Артем Садыков из Челябинска. Эти участники получили по 35 баллов. При этом серебро завоевал Иван Кокарев из Челябинска.

«Поздравляю и желаю достойного применения ваших знаний в будущем», - заявил Чернышенко.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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