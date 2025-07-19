Сборная России завоевала шесть медалей на Международной олимпиаде по математике в Австралии
Сборная России завоевала шесть медалей на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO) в Саншайн-Косте в Австралии. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Речь идет о пяти золотых и одной серебряной медали. Известно, что золото получил Иван Часовских из Химок, набравший 42 балла. Он стал обладателем абсолютного первого места.
Золотых медалей также были удостоены Дмитрий Гришко из Москвы (36 баллов), Илья Замоторин из Санкт-Петербурга, Василий Патрушев из Владивостока и Артем Садыков из Челябинска. Эти участники получили по 35 баллов. При этом серебро завоевал Иван Кокарев из Челябинска.
«Поздравляю и желаю достойного применения ваших знаний в будущем», - заявил Чернышенко.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru