Сборная России завоевала шесть медалей на Международной олимпиаде по математике в Австралии

Сборная России завоевала шесть медалей на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO) в Саншайн-Косте в Австралии. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Речь идет о пяти золотых и одной серебряной медали. Известно, что золото получил Иван Часовских из Химок, набравший 42 балла. Он стал обладателем абсолютного первого места.