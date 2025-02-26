Собянин: Математическая подготовка в школах Москвы будет усилена

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил приоритеты развития системы образования столицы на текущий год, сообщается на официальном сайте градоначальника.

Президиум городского правительства рассмотрел соответствующий вопрос. Отмечается, что власти выделят 46 млрд рублей на финансирование школьного образования.

Мэр принял решение повысить нормативы подушевого финансирования школ общего образования, чтобы повысить качество образования и выровнять нормативы для 5–11 классов. Единый норматив составит 197 тысяч рублей в год на одного ученика. При этом норматив для начальной школы увеличат до 171 тысячи рублей.

Также в столице планируют развивать систему математической и естественно-научной подготовки школьников, увеличить число бюджетных мест в колледжах для выпускников 9 классов и таким образом поддержать интерес к среднему профессиональному образованию. В 2025/2026 учебном году в школах создадут городские учебные курсы по математике, науке, технологиям для 1–6 классов, организуют новые олимпиады - в частности, «Готов к жизни в умном городе» для учеников 3–4 классов.

В Москве также начали реализацию проекта обновления инфраструктуры и материально-технической базы школ. В ходе программы «Моя школа» модернизируют до 100 корпусов в год. Первые четыре здания уже открыли после реконструкции, ожидается, что к началу нового учебного года будет модернизировано около 50 школ.

При этом столица продолжает строить новые школьные здания. В Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском районах создадут пять передовых школ будущего. До 2032 года в городе построят либо модернизируют около 1 тысячи школьных зданий.

Москва входит в пятерку мировых лидеров по качеству образования в школах. Решения властей помогут сохранить и улучшить эти позиции, обеспечить конкурентоспособность выпускников столичных школ на фоне трансформации рынка труда и развития цифровых технологий.

