«Без эмоций»: Вассерман раскрыл детали предстоящего заседания с Бастрыкиным
Анатолий Вассерман заявил НСН, что лично предложит Бастрыкину разработать конкретные законодательные меры.
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, вероятно, придет на заседании Госдумы, чтобы провести конструктивную беседу без эмоций по миграционной политике, заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в беседе с НСН.
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил главу Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина принять участие в пленарном заседании Госдумы в июле. Напомним, Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме назвал Госдуму «Государственной Дурой» при обсуждении напряженной ситуации с мигрантами.
«Бастрыкин, скорее всего, на заседание Госдумы придет. Обсуждать будут, какие именно у него есть пожелания по части миграционного законодательства. Я не исключаю, что заодно депутаты поинтересуются, почему он говорил так резко, но это необязательно. Понятно, что эмоции могут ворваться в любую голову. Я надеюсь на конструктивный диалог», - отметил он.
Депутат добавил, что при возможности сам предложит Бастрыкину разработать конкретные законодательные меры.
«Если у меня будет возможность поучаствовать в обсуждении, я предложу ему с сотрудниками попытаться разработать какие-то самостоятельные законодательные предположения, чтобы в дальнейшем уже действовать на их основе. Если у него есть какие-то конкретные данные, то разработать предложения вряд ли будет очень сложно. А если конкретных данных нет, это выяснится в разговоре», - заключил собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что Бастрыкин имеет право на любые жесткие высказывания в отношении Госдумы, передает «Радиоточка НСН».
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