«Без эмоций»: Вассерман раскрыл детали предстоящего заседания с Бастрыкиным

«Бастрыкин, скорее всего, на заседание Госдумы придет. Обсуждать будут, какие именно у него есть пожелания по части миграционного законодательства. Я не исключаю, что заодно депутаты поинтересуются, почему он говорил так резко, но это необязательно. Понятно, что эмоции могут ворваться в любую голову. Я надеюсь на конструктивный диалог», - отметил он.

Депутат добавил, что при возможности сам предложит Бастрыкину разработать конкретные законодательные меры.

«Если у меня будет возможность поучаствовать в обсуждении, я предложу ему с сотрудниками попытаться разработать какие-то самостоятельные законодательные предположения, чтобы в дальнейшем уже действовать на их основе. Если у него есть какие-то конкретные данные, то разработать предложения вряд ли будет очень сложно. А если конкретных данных нет, это выяснится в разговоре», - заключил собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что Бастрыкин имеет право на любые жесткие высказывания в отношении Госдумы, передает «Радиоточка НСН».

