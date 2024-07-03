СМИ: Володин пригласил Бастрыкина на пленарное заседание Госдумы в июле

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил главу Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина принять участие в пленарном заседании Госдумы в июле. Об этом сообщил Telegram-канал BRIEF.

Об этом Володин заявил 3 июля на закрытой части пленарного заседания, уточняется в материале. Депутаты хотят пригласить Бастрыкина, чтобы обсудить регулирование миграционной политики.

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Ранее Бастрыкин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме назвал Госдуму «Государственной дурой», говоря о законодательстве в миграционной сфере. Ситуация вызвала резонанс. Тогда Володин осудил высказывание главы СК РФ заявив, что тот «оскорбил народ», так как депутаты избраны гражданами России.

Впоследствии официальный представитель СК РФ Светлана Петренко выступила с заявлением, что Бастрыкин не пытался оскорбить депутатов, а лишь стремился привлечь внимание Госдумы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в свою очередь заявил, что считает заявления Бастрыкина «профессиональным перекосом», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:МигрантыАлександр БастрыкинВячеслав Володин

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