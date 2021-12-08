Госдума одобрила закон о расширении полномочий полиции
Госдума на заседании поддержала в третьем чтении законопроект о расширении полномочий полиции, которым предлагается, в частности, разрешить полицейским вскрывать автомобили.
Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в закон «О полиции» в мае 2020 года. Законопроектом предлагается разрешить полицейским проникать в жилые и другие помещения для задержания нарушителей и представляться задержанным уже после прекращения ими противоправных действий.
Кроме того, предлагается разрешить полицейским взламывать автомобили для пресечения преступлений или при проверке сообщения об угрозе теракта, а также для спасения жизни граждан.
Глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что для пресечения хулиганского поведения сотрудник полиции имеет право применять спецсредства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru