Госдума одобрила закон о расширении полномочий полиции

Кроме того, предлагается разрешить полицейским взламывать автомобили для пресечения преступлений или при проверке сообщения об угрозе теракта, а также для спасения жизни граждан.

Глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что для пресечения хулиганского поведения сотрудник полиции имеет право применять спецсредства.

