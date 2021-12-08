Профсоюз полиции: Число случаев телефонного мошенничества выросло на 80%
Алексей Лобарев отметил, что жертвы мошенников не всегда обращаются в полицию.
На сегодняшний день замечен рост числа телефонных мошенничеств, которые зачастую практически невозможно раскрыть, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.
«Наша главная задача – больше знать, больше говорить, больше предупреждать. В период пандемии за несколько лет у нас снижается преступность в сфере грабежей, кражи, преступления на 11% уменьшились, в общественных местах, а именно телефонные мошенничества чуть ли не на 80% поднялось. Это латентная преступность, не все хотят идти в полицию, порой нам тяжеломраскрывать такие преступления», - отметил он.
Ранее «Сбер» предупредил россиян о новом виде мошенничества, теперь людей заставляют не только взять кредит, но и продать или заложить свое жилье. Об этом сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский на форуме AntiFraud Russia.
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