Профсоюз полиции: Число случаев телефонного мошенничества выросло на 80%

На сегодняшний день замечен рост числа телефонных мошенничеств, которые зачастую практически невозможно раскрыть, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.

«Наша главная задача – больше знать, больше говорить, больше предупреждать. В период пандемии за несколько лет у нас снижается преступность в сфере грабежей, кражи, преступления на 11% уменьшились, в общественных местах, а именно телефонные мошенничества чуть ли не на 80% поднялось. Это латентная преступность, не все хотят идти в полицию, порой нам тяжеломраскрывать такие преступления», - отметил он.

Ранее «Сбер» предупредил россиян о новом виде мошенничества, теперь людей заставляют не только взять кредит, но и продать или заложить свое жилье. Об этом сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский на форуме AntiFraud Russia.

