Варламов: Минздраву нужна нормальная рекламная кампания по вакцинации

Во всех российских регионах стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Журналист Илья Варламов в эксклюзивном интервью НСН объяснил ошибки Минздрава России, из-за которых граждане не спешат вакцинироваться.

«Нашему министерству здравоохранения я желаю наконец-таки начать нормальную рекламную кампанию, потому что когда вся госпропаганда направлена на то, чтобы рассказывать, какая вакцина Pfizer и другие иностранные вакцины ужасные, то люди подсознательно начинают также относиться и к отечественной вакцине. Ведь любой советский человек знает, что иностранные лекарства лучше отечественных: если американская вакцина настолько ужасная, то даже страшно подумать, какая опасная и страшная наша вакцина. Поэтому я очень надеюсь, что начнется нормальная рекламная кампания, людей перестанут запугивать, и люди пойдут вакцинироваться», – сказал он.