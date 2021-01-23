Варламов: Минздраву нужна нормальная рекламная кампания по вакцинации

Журналист в интервью НСН объяснил, почему россияне с опаской относятся к вакцинированию от коронавируса.

Во всех российских регионах стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Журналист Илья Варламов в эксклюзивном интервью НСН объяснил ошибки Минздрава России, из-за которых граждане не спешат вакцинироваться.

«Нашему министерству здравоохранения я желаю наконец-таки начать нормальную рекламную кампанию, потому что когда вся госпропаганда направлена на то, чтобы рассказывать, какая вакцина Pfizer и другие иностранные вакцины ужасные, то люди подсознательно начинают также относиться и к отечественной вакцине. Ведь любой советский человек знает, что иностранные лекарства лучше отечественных: если американская вакцина настолько ужасная, то даже страшно подумать, какая опасная и страшная наша вакцина. Поэтому я очень надеюсь, что начнется нормальная рекламная кампания, людей перестанут запугивать, и люди пойдут вакцинироваться», – сказал он.

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Тем временем, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила о том, что в России не будет COVID-паспортов. Тем не менее, по ее словам, планируется вести электронный реестр привившихся от коронавируса. Первым регионом, который объявил о введении советующего документа, стала Башкирия. В Госдуме идею также раскритиковали.

«COVID-паспорта, которые многие регионы побежали вводить и пугать этим, это, конечно, полнейшая глупость и обычная дискриминация», – прокомментировал для НСН Варламов.

В свою очередь, телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев признался НСН, что его беспокоит перспектива обязательного вакцинирования и получения некоего сертификата для поездок за границу.

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ТЕГИ:МинздравВакцинацияИлья Варламов
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