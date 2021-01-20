Черданцев призвал не ждать от Кокорина подвигов в «Фиорентине»

Георгий Черданцев: «На мой взгляд, тема очень неоднозначная. Меня больше беспокоит перспектива обязательного вакцинирования и получения некоего сертификата для поездок за границу. Когда я был на Чемпионате мира по футболу в Бразилии в 2014 году, нужно было обязательно с собой привезти справку о прививке от желтой лихорадки. Делать я ее не хотел, потому что я аллергик, но здесь я был вынужден, так как иначе не попал бы на чемпионат. Поэтому я очень настороженно отношусь к прививкам от коронавируса. Считаю, что нужно семь раз отмерить, и лишь потом один раз отрезать», – поделился своим мнением с НСН Георгий Черданцев.

