Черданцев призвал не ждать от Кокорина подвигов в «Фиорентине»
Телеведущий и спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России не будет COVID-паспортов
В России не будет COVID-паспортов, заявила глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Однако планируется завести электронный реестр для привившихся от коронавируса. Тем временем, согласно результатам опроса сервиса SuperJob, больше половины россиян – 59 процентов – выступили против введения COVID-паспортов для переболевших коронавирусом или вакцинированных. В Кремле же нет единого мнения по поводу «ковидных паспортов». В Госдуме этот вопрос пока обсуждать не планируют.
Георгий Черданцев: «На мой взгляд, тема очень неоднозначная. Меня больше беспокоит перспектива обязательного вакцинирования и получения некоего сертификата для поездок за границу. Когда я был на Чемпионате мира по футболу в Бразилии в 2014 году, нужно было обязательно с собой привезти справку о прививке от желтой лихорадки. Делать я ее не хотел, потому что я аллергик, но здесь я был вынужден, так как иначе не попал бы на чемпионат. Поэтому я очень настороженно отношусь к прививкам от коронавируса. Считаю, что нужно семь раз отмерить, и лишь потом один раз отрезать», – поделился своим мнением с НСН Георгий Черданцев.
В Госдуме раскритиковали идею сократить РПЛ до 12 клубов
Бывший главный тренер ЦСКА и депутат Государственной думы Валерий Газзаев раскритиковал идею сократить Российскую премьер-лигу до 12 клубов.
Георгий Черданцев: «Наши футбольные власти взялись за революционное, я бы так назвал, реформирование футбольной лиги для того, чтобы увеличить количество интересных матчей. А я думаю, что идея хорошая. И на самом деле речь идет не о сокращении до 12 клубов, если правильно эту новость интерпретировать, а о расширении до 24. Просто эти 24 команды будут разбиты на два дивизиона: 12 посильнее и 12 послабее. Я считаю, что идея правильная. Количество интересных футбольных матчей в нашем чемпионате, к сожалению, не очень велико. И потом, когда мы выходим на европейскую арену, выясняется, что мы совершенно не готовы играть в интенсивный футбол, потому что мы "на расслабоне" играем в национальном чемпионате», – пояснил он для слушателей НСН.
Кокорин дал предварительное согласие на переход в «Фиорентину».
«Спартак» и итальянская «Фиорентина» достигли договоренности по трансферу нападающего московского клуба Александра Кокорина. Сумма сделки должна составить €5 млн. Сам Кокорин дал предварительное согласие на переход в итальянский клуб.
Георгий Черданцев: «Итальянская "Фиорентина" только что проиграла с крупным счетом, и это не радостное событие для Флоренции, которая помешана на своей команде. Я много раз был во Флоренции, бывал на матчах "Фиорентины". Там совершенно чокнутые в хорошем смысле болельщики. Но денег у города и у местного бизнеса на содержание команды и дорогостоящих игроков нет, поэтому "Фиорентина" - это сейчас середняк итальянского футбола. Я думаю, что Кокорин в такой команде вполне может заиграть, но ожидать от него каких-то подвигов не стоит. Все-таки он слишком много пропустил по известным причинам. Да и тот период, который он в "Спартаке" провел, он больше травмы лечил, нежели играл в футбол», – отметил в эфире НСН Георгий Черданцев.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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