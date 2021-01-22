«Боятся». Варламов сравнил инаугурации Байдена и Путина

Илья Варламов: «Состоялась она, стоит отметить, с беспрецедентными мерами безопасности. С одной стороны, из-за коронавируса, поэтому не было традиционной толпы перед Капитолием – там гигантская лужайка, на которой обычно собирается много людей. Например, на инаугурации Барака Обамы было чуть ли не миллион, или даже полтора миллиона зрителей на этой лужайке. Так что Джо Байден не смог посоревноваться со своими предшественниками относительно числа зрителей. Зато было много военных, Национальная гвардия, которые охраняли Капитолий, все подъезды, потому что все очень боялись каких-либо провокаций, что что-то может омрачить инаугурацию. Здесь можно вспомнить инаугурацию Владимира Путина, который по полностью перекрытой Москве поехал в Кремль. Все тогда шутили на эту тему, мол, как же так, перекрыли всю Москву, президент боится собственного народа. Теперь мы видим похожую историю в США. Мне все-таки хочется, чтобы президенты, которые вступают в должность, не боялись своих народов», – отметил он в интервью НСН.

