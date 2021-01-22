«Боятся». Варламов сравнил инаугурации Байдена и Путина
Блогер специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В России не будет COVID-паспортов
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила о том, что в России не будет COVID-паспортов, тем не менее, планируется вести электронный реестр привившихся от коронавируса.
Илья Варламов: «COVID-паспорта, которые многие регионы побежали вводить и пугать этим, это, конечно, полнейшая глупость и обычная дискриминация. Нашему министерству здравоохранения я желаю наконец-таки начать нормальную рекламную кампанию, потому что когда вся госпропаганда направлена на то, чтобы рассказывать, какая вакцина от Pfizer и какие иностранные вакцины ужасные, то люди подсознательно начинают также относиться и к отечественной вакцине. Ведь любой советский человек знает, что иностранные лекарства лучше отечественных: если американская вакцина настолько ужасная, то даже страшно подумать, какая опасная и страшная наша вакцина. Поэтому я очень надеюсь, что начнется нормальная рекламная кампания, людей перестанут запугивать, и люди пойдут вакцинироваться», – прокомментировал для НСН Илья Варламов.
В США состоялась инаугурация Джо Байдена
20 января в США состоялась инаугурация избранного президента Джо Байдена.
Илья Варламов: «Состоялась она, стоит отметить, с беспрецедентными мерами безопасности. С одной стороны, из-за коронавируса, поэтому не было традиционной толпы перед Капитолием – там гигантская лужайка, на которой обычно собирается много людей. Например, на инаугурации Барака Обамы было чуть ли не миллион, или даже полтора миллиона зрителей на этой лужайке. Так что Джо Байден не смог посоревноваться со своими предшественниками относительно числа зрителей. Зато было много военных, Национальная гвардия, которые охраняли Капитолий, все подъезды, потому что все очень боялись каких-либо провокаций, что что-то может омрачить инаугурацию. Здесь можно вспомнить инаугурацию Владимира Путина, который по полностью перекрытой Москве поехал в Кремль. Все тогда шутили на эту тему, мол, как же так, перекрыли всю Москву, президент боится собственного народа. Теперь мы видим похожую историю в США. Мне все-таки хочется, чтобы президенты, которые вступают в должность, не боялись своих народов», – отметил он в интервью НСН.
Белоруссию лишили чемпионата мира по хоккею
Международная федерация хоккея лишила Минск права проведения матчей чемпионата мира 2021 года. Турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Новое место проведения белорусской части турнира обещали определить в ближайшие дни.
Илья Варламов: «Вполне закономерная история, потому что, конечно, невозможно проведение никаких крупных международных соревнований в стране, где против людей развязан государственный террор. XXI век, в центре Европы, в Белоруссии – в совершенно мирной стране – происходит полнейший беспредел. Конечно, невозможно проведение международных соревнований в такой ситуации, ни у кого не было иллюзий на этот счет. Почему-то некоторые говорят, что спорт должен быть вне политики, но никто и ничто не может быть вне политики, и спорт тоже. И совершенно верное решение игнорировать Лукашенко и не давать ему такого подарка, как крупное международное соревнование», – поделился своим мнением с НСН Илья Варламов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 513 / сут.
Умерли
68 412+580 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+27 318 / сут.
- Борис Джонсон заявил, что британский штамм коронавируса «смертельнее прежнего»
- Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19
- Маск заплатит $100 млн за лучшую технологию улавливания углерода
- Ллойд Остин стал первым темнокожим главой Пентагона
- Что слушают американцы? Пять лучших песен из чарта топ-100
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru