«Доступный аналог конного спорта»: Волынец не поддержала запрет хоббихорсинга

«Постоянно появляются какие-то новые виды спорта, это нормально. Хоббихорснг более доступный для большого количества людей, чем конный спорт. Многие мечтали бы заниматься именно конным спортом, но это дорогое удовольствие. Правила соревнований и сам характер этого нового направления очень схож с конным спортом. Вспомогательный снаряд в виде палки с головой лошади имитирует лошадь, движения похожи», - отметила она.

Волынец также подчеркнула, что хоббихорсинг – это целая культура, а также хорошая альтернатива пагубным привычкам среди молодежи.

«Это направление сегодня очень популярно, поэтому государство и принимает решение о включении его в официальные виды спорта. Уже есть устоявшиеся правила и традиции, требуется физическая подготовка. Это хорошая альтернатива смартфонам, азартным играм. Я не получала ни одной жалобы о каком-то вредном воздействии этого направления на детей, как, например, в случае с квадробикой. Возможно, это кому-то кажется комичным, но это уже целая культура, детям это интересно, они чувствуют себя настоящими наездниками», - объяснила Волынец.

С ней согласилась первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, которая отметила, что хоббихорсинг – это лучше, чем «сидеть в телефонах».

«Скачущие ребята не отождествляют же себя с животными. На вид спорта, конечно, это не очень похоже. Скорее, это просто детское развлечение. Но в любом случае это лучше, чем в телефоне или в компьютерных играх сидеть», - заключила она в беседе с НСН.

Вид спорта с элементами косплея квадробика в скором времени перестанет быть трендом среди подростков, заявил ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов «Радиоточке НСН».

