Детский психолог заявила, что в РФ прошла мода на квадроберов
Мода на квадроберов в России прошла, в связи с чем снизилось и число заинтересованных лиц. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила детский психолог Наталья Наумова.
По её словам, детям важно следовать моде, а квадроберство уже перестало быть трендом и «интерес общественности к этому пропал».
«Последователей таких, небольшая группка людей, которые в этом застряли, увлеклись, становится все меньше и меньше», — отметила эксперт.
Ранее депутат Госдумы Денис Майданов заявил, что не видит смысла в разработке контролирующего закона, так как проблема квадроберов утратила свою актуальность, а у депутатов есть задачи «важнее и серьёзнее», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru