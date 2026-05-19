Валуев назвал «перебором» превращение «Лужников» в Патрики
Николай Валуев заявил НСН, что «Лужники» - это место для спорта и активного отдыха, а не автомобилей и тусовок.
Спортивные посетители «Лужников» не обрадуются соседству с любителями выпить и покурить, это странное «сочетание», заявил НСН депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев.
Спортсмены жалуются, что «Лужники» стали притягивать публику с Патриарших прудов. Пользователи в соцсетях выкладывают десятки видео с обновленным спорткомплексом. По вечерам в «Лужниках» посетителей встречает световое и 3D-шоу на стенах Большой спортивной арены. Вокруг уютно разместились шезлонги, открылись рестораны и кафе. Пресс-служба комплекса активно ведет паблики, называя «Лужники» не только спортивным, но и лайфстайл-пространством. Однако машины паркуются прямо на беговых дорожках, там же ходят толпы людей, мешая занятию бегом. Валуев допустил, что это отпугнет часть посетителей.
«Если рассматривать «Лужники», это место для спорта и активного отдыха. Перебор в сторону общепита, ресторанов и дискотек не будет понят людьми, которые приходят туда для активного отдыха и занятий спортом. Поэтому перед собственниками площадей стоит задача найти компромисс. Я целиком и полностью на стороне тех, кто занимается спортом и не хочет видеть рядом тех, кто распивает даже безалкогольное пиво и курит кальян. Это не очень сочетается. В законном поле всегда есть возможность проверять соответствие объекта его целевому назначению», - отметил он.
При этом Валуев признался, что понимает мотивацию открывать развлекательные объекты.
«В какой-то степени мне понятна мотивация зарабатывать больше денег, потому что на беге денег не заработать так много, как хотелось бы. Это вечная проблема. Вспомните время, когда в спортивных комплексах открывали рынки и все остальное. Это приносило деньги, а когда рынки закрывали, это встречало резвое противодействие тех, кто привык делать немалые деньги. Спорт здесь и сейчас не приносит того дохода, который бы хотели собственники получить. Но отсутствие спорта приводит к более глобальным проблемам – обнищанию здоровья целой нации», - подытожил он.
Со своей стороны, тренер по бегу и по функциональным тренировкам Артем Тихонов допустил, что массовый наплыв горожан не помешает спортсменам, а в плохую погоду толпы в «Лужниках» не будет в принципе.
«Это наше спортивное сердце России. Если это все будет способствовать популяризации спорта, это хорошо. Да, бывает перегружено, бегать и заниматься на площадках стало практически невозможно. Именно в пятницу вечером, а также в выходные днем и вечером. Но большинство спортсменов тренируются по утрам. В целом нужно наблюдать за ситуацией. Когда погода испортится, так много людей не будет. Это стихийная история, связанная с жарой, летней погодой», - добавил собеседник НСН.
Строительство спортивных площадок в каждом дворе страны и проведение регулярных дворовых соревнований позволит оздоровить нацию, заявил в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
