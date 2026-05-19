«В какой-то степени мне понятна мотивация зарабатывать больше денег, потому что на беге денег не заработать так много, как хотелось бы. Это вечная проблема. Вспомните время, когда в спортивных комплексах открывали рынки и все остальное. Это приносило деньги, а когда рынки закрывали, это встречало резвое противодействие тех, кто привык делать немалые деньги. Спорт здесь и сейчас не приносит того дохода, который бы хотели собственники получить. Но отсутствие спорта приводит к более глобальным проблемам – обнищанию здоровья целой нации», - подытожил он.

Со своей стороны, тренер по бегу и по функциональным тренировкам Артем Тихонов допустил, что массовый наплыв горожан не помешает спортсменам, а в плохую погоду толпы в «Лужниках» не будет в принципе.

«Это наше спортивное сердце России. Если это все будет способствовать популяризации спорта, это хорошо. Да, бывает перегружено, бегать и заниматься на площадках стало практически невозможно. Именно в пятницу вечером, а также в выходные днем и вечером. Но большинство спортсменов тренируются по утрам. В целом нужно наблюдать за ситуацией. Когда погода испортится, так много людей не будет. Это стихийная история, связанная с жарой, летней погодой», - добавил собеседник НСН.

Строительство спортивных площадок в каждом дворе страны и проведение регулярных дворовых соревнований позволит оздоровить нацию, заявил в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

