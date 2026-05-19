Вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и грозят человечеству новой глобальной эпидемией, которая может оказаться разрушительнее предыдущих. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По оценке экспертов Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB), учрежденного ВОЗ и Всемирным банком, «мир не стал безопаснее» после пандемии коронавируса и вспышек Эболы. Напротив, нельзя исключать появления нового «вируса X» — патогена, передающегося от животного к человеку. Проблема усугубляется с тем, что финансирование программ развития и эпиднадзора падает, достигнув абсолютного минимума с 2009 года. Викулов отметил, что Россия опережает многие страны по уровню готовности к пандемиям.

«ВОЗ не паникует — она выполняет свою функцию: отслеживает ситуацию и своевременно сигнализирует о рисках. Предпосылки развития пандемии всем давно известны: эволюция вирусов происходит постоянно, и учёные об этом осведомлены. В России действует санитарный щит и автоматизированная платформа „Периметр“, благодаря чему обеспечивается непрерывный эпидемиологический надзор. Эта работа велась всегда и продолжается сейчас. У нас есть развитая инфекционная служба — в некоторых странах подобной инфраструктуры нет вовсе. Наши врачи и специалисты готовы к вызовам, в том числе к гипотетическому заболеванию Х», — сказал собеседник НСН.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский сказал НСН, что специалисты готовы к различным сценариям и могут создать вакцину при необходимости, но риск пандемии хантавируса остается невысоким.

