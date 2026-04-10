В Госдуме рассказали, как развить дворовый и массовый детский спорт
Нина Останина в эфире НСН призвала привлекать авторитетных спортсменов, в малые города для общения с молодежью.
Массовый детский спорт нужно начинать с дворов, но типовые площадки не завлекают подростков, требуются авторитетные мнения, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Что касается дворового спорта, московский двор – это сегодня двор в «человейнике», площадки типовые, пространства никакого нет… Это все несовместимо с тем, где хотели бы заниматься спортом подростки. Такие площадки нужно организовывать с душой, не для галочки, сейчас идет процесс типизации. А делать это надо с любовью. У нас спортивные площадки – это системная проблема, детям должно быть интересно. Нужно привлекать авторитетных спортсменов, чтобы они могли поехать в малые города, популяризировать спорт. В малые города люди должны стремиться из мегаполисов. Но при этом в малых городах должно быть все что нужно – театры, бассейны, парки, спортивные секции. За этим будущее. Именно в малых городах надо возрождать детский массовый спорт», - рассказала она.
Оценка и подтверждение квалификации детских тренеров — одна из важнейших задач, кроме того, родители должны быть избавлены от непомерных сборов и взносов. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и боксер Дмитрий Пирог.
