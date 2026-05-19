Международная федерация ассоциаций муайтай вернула атлетам РФ флаг и гимн
Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) разрешила российским спортсменам выступать на официальных стартах по её эгидой с национальными флагом и гимном. Об этом в своём канале в «Максе» заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.
Он отметил, что решение IFMA касается российских атлетов во всех возрастных категориях.
«Уже в июне сборная России в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии... Желаю нашей команде успешной подготовки и ярких побед», - написал министр.
Ранее Дегтярёв заявил, что Россия продолжит возвращать своих спортсменов на международные старты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
