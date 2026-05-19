В Эстонии впервые сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны
19 мая 202613:49
Алексей Филимонов
Система противовоздушной обороны (ПВО) Эстонии впервые самостоятельно сбила над территорией страны беспилотник. Как сообщает РИА Новости.
Глава Минобороны республики Ханно Певкур заявил, что сбитый БПЛА, предположительно, принадлежал Украине.
«Дрон упал в районе озера Выртсъярв», - добавил министр.
Ранее гендиректор полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон заявил, что украинский беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Мосэнергосбыт» назвал причину разницы в данных от «умных» электросчетчиков
- Валуев назвал «перебором» превращение «Лужников» в Патрики
- В Эстонии впервые сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны
- «Угодить недостаточно»: В Венгрии назвали условие для вступления Украины в Евросоюз
- Беда на воде: Что стало причиной гибели туристов на Байкале
- СМИ назвали вероятную причину ЧП с аэролодкой на Байкале
- В МИД РФ рассказали о повестке предстоящих переговоров Путина в Китае
- Россиянам назвали самые выгодные направления для летнего отдыха
- «Британцы ждут перемен»: Судьбу Стармера решат внутриэлитные договоренности
- В Мосгортрансе рассказали, чем электробусы в жару лучше автобусов