В Эстонии впервые сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны

Система противовоздушной обороны (ПВО) Эстонии впервые самостоятельно сбила над территорией страны беспилотник. Как сообщает РИА Новости.

СМИ: Латвия, Литва, Эстония открыли небо для атак дронов ВСУ на Россию

Глава Минобороны республики Ханно Певкур заявил, что сбитый БПЛА, предположительно, принадлежал Украине.

«Дрон упал в районе озера Выртсъярв», - добавил министр.

Ранее гендиректор полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон заявил, что украинский беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
