Популярность Honda на российском рынке связана с хорошим предложением этой марки, но рынок заполняется и праворульными малолитражными компактными Toyota и Nissan, которые раньше пользовались спросом только на Дальнем Востоке, рассказал НСН автоэксперт и мотоциклист Андрей Ломанов.

За первые четыре месяца 2026 года на российский учет встало 2140 новых легковых автомобилей Honda. Это в 4,5 раза больше (+349%), чем за такой же период прошлого года (477 штук), сообщил «Автостат». Почти 60% спроса пришлось на два популярных кроссовера Honda CR-V и Honda Vezel. Среди прочих моделей можно выделить Honda WR-V, Honda Stepwgn и Honda XR-V. Больше половины новых автомобилей Honda имеют шильдик Made in China, а почти все остальные приехали из Японии.

«Из-за того, что ввели утильсбор и все, что свыше 160 лошадиных сил попадает под утильсбор, машины везут только очень малообъемные и с маломощными моторами. Пока эта лазейка осталась. Если раньше их покупал в основном наш восток, то сейчас вся страна. Малокубатурные машины - это Япония. У Honda хорошее предложение на внутреннем рынке, поэтому и популярность такая», - рассказал Ломанов.