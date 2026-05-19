СМИ назвали вероятную причину ЧП с аэролодкой на Байкале
Смертельное происшествие с аэролодкой на Байкале могло произойти из-за перегруза и нарушения техники безопасности. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает RT.
Собеседник телеканала отметил, что на борту судна находилось больше людей, чем разрешено - по паспорту максимальная вместимость составляет 12 пассажиров. По официальным данным, которые приводит МЧС, на аэролодке было 18 человек.
Источник также добавил, что ситуация осложнялась температурой воды в Байкале, которая в это время года ещё очень холодная.
Аэролодка перевернулась в местности Черепаха 19 мая. По данным МЧС, в результате погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
