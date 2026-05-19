Также Ковалев раскрыл, что россиян ждет рост тарифов на электроэнергию и рассказал, с чем это связано.

«Что касается роста тарифов, то все цены, которые мы выставляем нашим потребителям, устанавливаются регулирующими органами, либо это тарифы, которые мы транслируем с оптового рынка электроэнергии. Вопрос в части роста цен есть в прогнозе Минэкономразвития. К сожалению, мы видим планируемый рост тарифов для населения. Это связано с ликвидацией перекосов с субсидированием. Для промышленности это зависит от тех инвестиций, которые сейчас вкладываются в генерацию, и цен на топливную составляющую: на газ, на уголь», - рассказал он.

При этом Ковалев констатировал и рост числа неплательщиков.

«В части неплательщиков действительно есть некоторые индикаторы по стагнации нашей экономики. Какие-то небольшие проявления есть и в нашем регионе, но пока я бы не сказал, что они заметны и затруднительны для нашей компании. Тем не менее, инструменты по работе с неплательщиками у нас всегда наготове», - уточнил он.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на коммунальных платежах в период проживания на даче. По словам юриста Изабеллы Атласкировой, если человек отсутствует в квартире более пяти суток, то можно «делать перерасчет и не платить за лифт, за вывоз мусора», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

