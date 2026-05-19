«Мосэнергосбыт» назвал причину разницы в данных от «умных» электросчетчиков
Граждане должны понимать, что показания электросчетчика передаются автоматически и данные на них могут разниться в зависимости от времени суток, заявил НСН Андрей Ковалев.
Автоматический электросчётчик передает свои данные в определённое время, тогда как потребитель подходит снять показания – в другое, из-за этого у граждан возникает путаница. Об этом корреспонденту НСН сообщил гендиректор АО «Мосэнергосбыт» Андрей Ковалев в кулуарах мероприятия, посвященного подписанию трёхстороннего соглашения между АО «Мосэнергосбыт», АО «Концерн Росэнергоатом» и ГУП «Мосгортранс» об «озеленении» электротранспорта города Москвы.
«К сожалению, у потребителей есть привычка подходить в удобное для них время и смотреть показания, несмотря на то, что счетчик передает их автоматически. Понятно, что снятые потребителем показания могут не совпадать с теми, которые прогрузились, потому что они снимались в автоматическом режиме в другое время. Из-за этого происходит недопонимание. Но мы все-таки надеемся, что потребители со временем, во-первых, привыкнут к этому удобному сервису, когда не нужно самим снимать показания, и, во-вторых, больше будут доверять автоматизированным счетчикам», - объяснил он.
Также Ковалев раскрыл, что россиян ждет рост тарифов на электроэнергию и рассказал, с чем это связано.
«Что касается роста тарифов, то все цены, которые мы выставляем нашим потребителям, устанавливаются регулирующими органами, либо это тарифы, которые мы транслируем с оптового рынка электроэнергии. Вопрос в части роста цен есть в прогнозе Минэкономразвития. К сожалению, мы видим планируемый рост тарифов для населения. Это связано с ликвидацией перекосов с субсидированием. Для промышленности это зависит от тех инвестиций, которые сейчас вкладываются в генерацию, и цен на топливную составляющую: на газ, на уголь», - рассказал он.
При этом Ковалев констатировал и рост числа неплательщиков.
«В части неплательщиков действительно есть некоторые индикаторы по стагнации нашей экономики. Какие-то небольшие проявления есть и в нашем регионе, но пока я бы не сказал, что они заметны и затруднительны для нашей компании. Тем не менее, инструменты по работе с неплательщиками у нас всегда наготове», - уточнил он.
Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на коммунальных платежах в период проживания на даче. По словам юриста Изабеллы Атласкировой, если человек отсутствует в квартире более пяти суток, то можно «делать перерасчет и не платить за лифт, за вывоз мусора», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
