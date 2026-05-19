Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН обозначил приоритетные направления в сфере здравоохранения, указав на высокую значимость борьбы с метаболическим синдромом и антибиотикорезистентностью.

Вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и грозят человечеству новой глобальной эпидемией, которая может оказаться разрушительнее предыдущих. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По оценке экспертов Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB), учрежденного ВОЗ и Всемирным банком, «мир не стал безопаснее» после пандемии коронавируса и вспышек Эболы. Напротив, нельзя исключать появления нового «вируса X» — патогена, передающегося от животного к человеку. Викулов призвал не спешить с прогнозированием гипотетических заболеваний, а сосредоточиться на более важном на сегодняшний день.