«Гибнут миллионы»: Вирусолог призвал бояться не «болезни Х», а инфарктов миокарда
Вместо обсуждения мифического «вируса X» лучше задуматься о растущем числе смертей от инфарктов миокарда, сказал НСН Георгий Викулов.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН обозначил приоритетные направления в сфере здравоохранения, указав на высокую значимость борьбы с метаболическим синдромом и антибиотикорезистентностью.
Вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и грозят человечеству новой глобальной эпидемией, которая может оказаться разрушительнее предыдущих. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По оценке экспертов Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB), учрежденного ВОЗ и Всемирным банком, «мир не стал безопаснее» после пандемии коронавируса и вспышек Эболы. Напротив, нельзя исключать появления нового «вируса X» — патогена, передающегося от животного к человеку. Викулов призвал не спешить с прогнозированием гипотетических заболеваний, а сосредоточиться на более важном на сегодняшний день.
«Когда появится конкретное заболевание, тогда и будет предмет для обсуждения — тогда же будут прорабатываться необходимые меры. Сейчас же стоит уделить больше внимания метаболическому синдрому: в России он распространён очень широко. Одно из открытий 2025 года: инфаркты миокарда могут отчасти иметь инфекционную природу. Почему этому уделяется так мало внимания? Также нельзя забывать об антибиотикорезистентности — эта проблема может коснуться каждого. Есть вызовы, более актуальные, чем гипотетический вирус. Например, в России ежегодно от инфаркта миокарда умирают около миллиона человек», — сказал собеседник НСН.
Ранее врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева заявила, что в России традиционно успешно лечат тропические болезни, но вакцины нам не нужны, поскольку случаи заражения очень редки.
