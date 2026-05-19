Беда на воде: Что стало причиной гибели туристов на Байкале
За безопасностью на воде следят несколько ведомств — от Ространснадзора до региональных органов власти, сказал НСН Георгий Мохов.
В целях безопасности крайне важно выбирать только легальных организаторов поездок, проверять наличие всех необходимых разрешений и соблюдать правила эксплуатации, исключая рискованные маневры и «лихачество» во время выездов, заявил НСН вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.
Пять человек погибли при крушении катера на Байкале в Бурятии, сообщили в МЧС. Спасены 13 человек, в том числе один ребенок. Одна из пострадавших получила рваную рану ноги, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Мохов разъяснил систему надзора и обязательные требования к организаторам водных туров.
«Контроль за деятельностью в сфере перевозок осуществляют уполномоченные надзорные органы, включая Ространснадзор и МЧС России. Кроме того, туроператоры включены в официальный реестр и могут быть проверены через него, а деятельность турагентов регулируется и контролируется региональными органами власти в сфере туризма. При использовании аэролодок в коммерческих целях для перевозки пассажиров требуется обязательная регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Все соответствующие разрешительные документы подлежат проверке. Также у перевозчика должна быть действующая страховка, а у лица, управляющего судном, — удостоверение на право управления маломерным судном», — сказал собеседник НСН.
По его словам, законодательство предусматривает жесткий контроль за перевозчиками, включая штрафы и возможность отстранения нарушителей. Он также подчеркнул важность выбора легальных организаторов поездок.
«Действующая нормативная база в данной сфере достаточно строгая: предусмотрены регулярные проверки, система штрафов и возможность отстранения перевозчиков, работающих без лицензии или с нарушениями требований. В подобных ситуациях причины происшествий, как правило, устанавливаются в ходе расследования и могут быть связаны как с человеческим фактором, включая ошибки в управлении судном, так и с техническими неисправностями. В целях безопасности крайне важно выбирать только легальных организаторов поездок, проверять наличие всех необходимых разрешений и соблюдать правила эксплуатации, исключая рискованные маневры и "лихачество" во время выездов», — добавил эксперт.
Ранее стало известно, что в местности Черепаха перевернулась лодка с пассажирами. По уточненным данным МЧС, на борту находились 18 человек. По информации издания Shot, компанию, на лодке которой погибли туристы на Байкале, обвиняли в том, что она часто брала на борт судов больше туристов, чем разрешено. В прошлом году фирму наказывали за то, что она возила пассажиров без лицензии.
