В целях безопасности крайне важно выбирать только легальных организаторов поездок, проверять наличие всех необходимых разрешений и соблюдать правила эксплуатации, исключая рискованные маневры и «лихачество» во время выездов, заявил НСН вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.



Пять человек погибли при крушении катера на Байкале в Бурятии, сообщили в МЧС. Спасены 13 человек, в том числе один ребенок. Одна из пострадавших получила рваную рану ноги, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Мохов разъяснил систему надзора и обязательные требования к организаторам водных туров.