Вакцину от COVID-19 Центра им. Чумакова появится в гражданском обороте в марте

Вакцину от COVID-19, которую создали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН), планируют ввести в гражданский оборот в марте 2020 года.

Попова рассказала о скорой регистрации третьей вакцины от COVID-19 в России

Такое заявление сделал заместитель генерального директора центра по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов. Оно прозвучало в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» 17 января.

«Нашу (вакцину от коронавируса – прим. НСН) ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта», - цитирует Чернова ТАСС.

О том, что препарат от коронавируса, разработанный центром имени Чумакова буквально на днях «должен получить регистрационное удостоверение», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 января. Она также отметила хорошие клинические результаты третьей российской вакцины.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусРоссияВакцина
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