Попова рассказала о скорой регистрации третьей вакцины от COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала скорую регистрацию третьей вакцины от коронавируса в России, разработанной центром Чумакова. Об этом пишут «Известия».
Она отметила, что клинические результаты исследований показали хорошую эффективность препарата, поэтому центр Чумакова в скором получит регистрационное удостоверение.
Минздрав выдал центру Чумакова разрешение на клинические испытания в конце сентября 2020 года. Исследования начались в Кирове в октябре, в них приняли участие 70 человек от 20 до 47 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru