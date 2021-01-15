Попова рассказала о скорой регистрации третьей вакцины от COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала скорую регистрацию третьей вакцины от коронавируса в России, разработанной центром Чумакова. Об этом пишут «Известия».

Она отметила, что клинические результаты исследований показали хорошую эффективность препарата, поэтому центр Чумакова в скором получит регистрационное удостоверение.

Выпуск вакцины от Центра Чумакова может начаться в феврале

Минздрав выдал центру Чумакова разрешение на клинические испытания в конце сентября 2020 года. Исследования начались в Кирове в октябре, в них приняли участие 70 человек от 20 до 47 лет.



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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусАнна ПоповаРоспотребнадзорВакцина
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