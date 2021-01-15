Роспотребнадзор назвал сроки регистрации COVID-вакцины от центра Чумакова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Чумакова, показала хорошие клинические результаты, сообщает «Интерфакс».
По её словам, на днях препарат «должен получить регистрационное удостоверение».
Ранее заместитель гендиректора центра имени Чумакова Константин Чернов рассказал, что направить документы для регистрации вакцины планируется «в конце января - начале февраля 2021 года», сообщает RT.
В настоящее время в России зарегистрированы две отечественные вакцины: «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru