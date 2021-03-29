Вакцинолог назвал признаки формирующегося иммунитета при вакцинации от коронавируса
Пугаться сильной боли в руке и покраснения на месте прививки от коронавируса не нужно. Как пояснил вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков, эти признаки указывают на активную выработку иммунитета.
Также к таким признакам относятся мышечные боли, повышение температуры, гриппоподобные симптомы.
«Насторожить должно появление аллергической реакции, першение в горле, чихание, слезятся глаза. Также тревожный знак – гипертермическая реакция: когда температура 39-40 градусов и не снижается, то возникает вопрос – стоит ли делать вторую прививку этой же вакциной. Выраженная больше 8 сантиметров местная реакция тоже требует в дальнейшем разбирательства по поводу второй прививки», – добавил Тимаков.
Отсутствие недомоганий после вакцинации не говорит о том, что иммунитет не формируется, уточняет «Радио 1».
Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью НСН заявил, что сейчас все усилия нужно направить на формирование коллективного иммунитета.
«Если мы привьем старшее поколение, то мы резко уменьшим тяжелые заболевания и смертность, — подчеркнул он. — После этого можно на другие группы переходить. Надо сейчас маневрировать, максимально эффективно использовать имеющуюся у нас вакцину», - добавил Онищенко.
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