Вакцинолог назвал признаки формирующегося иммунитета при вакцинации от коронавируса

«Насторожить должно появление аллергической реакции, першение в горле, чихание, слезятся глаза. Также тревожный знак – гипертермическая реакция: когда температура 39-40 градусов и не снижается, то возникает вопрос – стоит ли делать вторую прививку этой же вакциной. Выраженная больше 8 сантиметров местная реакция тоже требует в дальнейшем разбирательства по поводу второй прививки», – добавил Тимаков.

Отсутствие недомоганий после вакцинации не говорит о том, что иммунитет не формируется, уточняет «Радио 1».

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью НСН заявил, что сейчас все усилия нужно направить на формирование коллективного иммунитета.

«Если мы привьем старшее поколение, то мы резко уменьшим тяжелые заболевания и смертность, — подчеркнул он. — После этого можно на другие группы переходить. Надо сейчас маневрировать, максимально эффективно использовать имеющуюся у нас вакцину», - добавил Онищенко.

