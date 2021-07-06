Вакцинировавшимся чиновникам на Чукотке обещали дать дополнительный выходной
На Чукотке привившимся от COVID-19 госслужащим и некоторым другим категориям предоставят дополнительный выходной, сообщает «Интерфакс».
В отношении органов местного самоуправления и всех работодателей это нововведение носит рекомендательный характер.
Также в регионе до 31 июля продлены ранее введенные ограничения. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, запрещены публичные мероприятия в помещениях.
По данным Минздрава округа, план по вакцинации выполнен более чем на 73%.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников успокоил россиян по поводу антитело-зависимого усиления инфекции, которое якобы возможно после вакцинации от коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru