Вакцинировавшимся чиновникам на Чукотке обещали дать дополнительный выходной

В отношении органов местного самоуправления и всех работодателей это нововведение носит рекомендательный характер.

Также в регионе до 31 июля продлены ранее введенные ограничения. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, запрещены публичные мероприятия в помещениях.

По данным Минздрава округа, план по вакцинации выполнен более чем на 73%.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников успокоил россиян по поводу антитело-зависимого усиления инфекции, которое якобы возможно после вакцинации от коронавируса.

