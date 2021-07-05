Обязательную вакцинацию ввели в республике Коми
Обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда отраслей, а также госслужащих, ввели в республике Коми, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
В сообщении говорится, что вакцинация является обязательной для граждан, работающих в сфере общественного питания, здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Кроме того, сделать прививку от COVID-19 следует лицам, «чья деятельность связана с коммунальным, транспортным и бытовым обслуживанием населения, сотрудникам финансовых организаций, МФЦ, почтовой службы, государственным и муниципальным служащим.
«К этим категориям в Коми относятся порядка 94 тысяч человек», - отметили в минздраве республики.
Ранее в Ленинградской области запустили ревакцинацию от коронавируса, сообщает RT. Жители, привитые более полугода назад, смогут сделать прививку повторно.
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