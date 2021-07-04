Мясников развенчал бытовой миф о вакцинации от COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников успокоил россиян по поводу антитело-зависимого усиления инфекции, которое якобы возможно после вакцинации от коронавируса. Почему не стоит бояться этой медицинской реакции, он рассказал в своем Telegram-канале.
Мясников подчеркнул, что антитело-зависимое усиление инфекции является парадоксальным после появления в организме антител. Подобный феномен ученые отмечали в 2002 году при опытах с грызунами, когда экспериментировали с вакциной против вирусной пневмонии.
«Сегодня, при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции», — отметил медик.
Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил сомнения в том, что коллективный иммунитет от COVID-19 в России удастся получить раньше ноября.
По его мнению, распространяют ложную информацию о возможности массового проявления антитело-зависимого усиления инфекции представители так называемых «околомедицинских кругов». Мясников вообще считает, что необходимо «изъять из повседневного употребления термины «антитело-зависимое усиление», «цитокиновый шторм», «иммунитет» и т.д».
«Это как оружие в неумелых или преступных руках: пользы не принесёт, а навредить может!» - поясняет Мясников.
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