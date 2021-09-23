Вакцинациz подростков от COVID-19 будет добровольной

Вакцинация несовершеннолетних от коронавируса будет исключительно добровольной, об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он уточнил, когда вакцину для подростков зарегистрируют, на ее использование потребуется согласие родителей или законных представителей.

Документы на препарат «Гам-КОВИД-Вак-М» поступили в Минздрав России. Вакцину для подростков разработал центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Теперь для государственной регистрации препарата пакету документов нужно пройти экспертизу.