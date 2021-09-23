Вакцинациz подростков от COVID-19 будет добровольной
Вакцинация несовершеннолетних от коронавируса будет исключительно добровольной, об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он уточнил, когда вакцину для подростков зарегистрируют, на ее использование потребуется согласие родителей или законных представителей.
Документы на препарат «Гам-КОВИД-Вак-М» поступили в Минздрав России. Вакцину для подростков разработал центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Теперь для государственной регистрации препарата пакету документов нужно пройти экспертизу.
Напомним, производство вакцина от коронавируса «КовиВак», которая пользуется у желающих привиться россиян повышенным спросом, приостановлено на несколько месяцев. Разработчик препарата – центр имени Чумакова – закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил в эфире НСН, что вероятность заразиться COVID-19 у людей с ОРВИ всё же существует, однако это редкая ситуация.
«Вообще вопрос одновременного заболевания гриппом и коронавирусом пока не изучался, потому что таких случаев практически не было. То, что там интерфероны вырабатываются, да, это так. Но они вырабатываются в тот момент, когда клетки заражены вирусом – это первый день, два. А потом заболевание продолжается. Выздоровление от вирусных инфекций связано с не интерфероном, а с клетками с антителами, которые и будут отвечать за выздоровления. Поэтому интерфероны быстро исчезают, повышенная выработка которых бывает в начале вирусных заболеваний. И вполне можно заразиться и другой вирусной инфекцией», - заявил собеседник НСН.
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