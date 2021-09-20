«Цепь передачи COVID-19 прервется»: Депздрав Москвы призвал привиться от коронавируса
Врач Андрей Тяжельников рассказал НСН, что утверждение о том, что COVID-19 не будет мутировать, если люди перестанут прививаться, является ненаучным.
Мнение о том, что COVID-19 не будет мутировать, если люди перестанут прививаться, является в корне ошибочным. Его высказывают антипрививочники, которые также считают, что при отсутствии мутаций, которого якобы можно добиться таким способом, отпадёт и потребность в постоянной актуализации вакцин. В чем заключается ненаучность этого подхода, НСН объяснил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
«Это мнение ошибочно, потому что именно благодаря тому, что вирус циркулирует в обществе, циркулирует среди людей, у него и появляется возможность видоизменяться. Если мы массово вакцинируемся, то тогда цепь передачи вируса прекратиться, он перестанет размножаться и, в том числе, мутировать», - отметил эксперт.
Также врач напомнил, что по рекомендации ВОЗ и Минздрава России было принято решение о повторной вакцинации через полгода. Это обусловлено тем, что всё ещё существует достаточно высокий риск заражения COVID-19. И, естественно, достаточно большое количество людей может заболеть.
Между тем, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил в эфире НСН, что вероятность заразиться COVID-19 у людей с ОРВИ всё же существует, однако это редкая ситуация.
«Вообще вопрос одновременного заболевания гриппом и коронавирусом пока не изучался, потому что таких случаев практически не было. То, что там интерфероны вырабатываются, да, это так. Но они вырабатываются в тот момент, когда клетки заражены вирусом – это первый день, два. А потом заболевание продолжается. Выздоровление от вирусных инфекций связано с не интерфероном, а с клетками с антителами, которые и будут отвечать за выздоровления. Поэтому интерфероны быстро исчезают, повышенная выработка которых бывает в начале вирусных заболеваний. И вполне можно заразиться и другой вирусной инфекцией», - заявил собеседник НСН.
Ранее профессор Петр Чумаков рассказал, что заразиться COVID-19 во время заболевания простудой или ОРВИ невозможно.
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