«Цепь передачи COVID-19 прервется»: Депздрав Москвы призвал привиться от коронавируса

Мнение о том, что COVID-19 не будет мутировать, если люди перестанут прививаться, является в корне ошибочным. Его высказывают антипрививочники, которые также считают, что при отсутствии мутаций, которого якобы можно добиться таким способом, отпадёт и потребность в постоянной актуализации вакцин. В чем заключается ненаучность этого подхода, НСН объяснил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Это мнение ошибочно, потому что именно благодаря тому, что вирус циркулирует в обществе, циркулирует среди людей, у него и появляется возможность видоизменяться. Если мы массово вакцинируемся, то тогда цепь передачи вируса прекратиться, он перестанет размножаться и, в том числе, мутировать», - отметил эксперт.

Также врач напомнил, что по рекомендации ВОЗ и Минздрава России было принято решение о повторной вакцинации через полгода. Это обусловлено тем, что всё ещё существует достаточно высокий риск заражения COVID-19. И, естественно, достаточно большое количество людей может заболеть.