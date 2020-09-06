Вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной

«Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке», — цитирует Глушко Газета.ru.

Ранее замминистра пояснил, российским школьникам в течение учебного года не потребуется сдавать тесты на коронавирус.

Также он обратил внимание на возможность самостоятельного выбора родителей переводить ребенка на дистанционное обучение.

Ранее заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко объяснила, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.

«Вакцинация от коронавируса будет добровольной. Любая вакцинация будет проводиться только после информированного согласия пациента. Речи об обязательности нет. Медики и учителя также будут выбирать, прививаться или нет. Им просто в первую очередь предложат это сделать», - уточнила она.

