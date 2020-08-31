В РФ не исключили возвращение к дистанционному обучению из-за COVID-19
Ученики российских школ вновь могут перейти на дистанционное обучение в случае массового заражения коронавирусом. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.
Попова отметила, что такой механизм уже используется несколько лет и при других вирусных инфекциях.
Глава Роспотребнадзора также оценила вероятность второй волны коронавируса. По ее словам, нужно быть готовым к разным вариантам. Однако, по ее мнению, в случае соблюдения правил безопасности обществом изменений в эпидемиологической обстановке не будет.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на текущий момент зарегистрировано 995 319 случаев заражения, выздоровели более 809 тысяч, скончались - более 17 тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru